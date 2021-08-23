Оренбург, 23 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Переволоцком районе Оренбургской области прокуратура организовала проверку по факту смертельного случая на производстве. В ведомстве сообщили обстоятельства гибели рабочего.

Saratovmer.ru Работы по замене трубопровода

По предварительным данным, 22 августа возле дома № 20 на ул. Геологов в поселке проводили работы по замене трубопровода. Произошло обрушение грунта в траншее, в результате чего пострадало два человека: один погиб, второй получил травмы.

Напомним, ранее СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего. Следователи усмотрели признаки преступления по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).