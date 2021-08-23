Сыктывкар, 23 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Коми за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции выросло в республике до 1411. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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По данным ведомства, накануне, 22 августа, в регионе было выявлено 255 новых случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре (98 случаев) и Ухте (49). Под медицинским наблюдением находятся 7903 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 19454 и достигло 6 766 541.