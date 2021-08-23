Джакарта, 23 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провела переговоры с послом Армении Дзюник Агаджанян. Об этом министр иностранных дел написала в Twitter.

(сс) Tiomax80 Индонезия

«Спасибо за ваш вклад в двусторонние отношения между Индонезией и Арменией», — написала Ретно Марсуди в Twitter.

Стороны заявили об укреплении сотрудничества в области торговли, информационных технологий, а также контактов между людьми.

https://twitter.com/Menlu_RI/status/1429742839651397632

Посол Дзюник Агаджанян покидает Индонезию и возвращается домой.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 9 604 случая заражения коронавирусом.