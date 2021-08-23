Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Учебный год 2021/22 в Ростовской области начнётся в очном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 23 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

«Обучение в новом 2021−2022 учебном году планируется в очном формате. Организация образовательного процесса осуществляется в строгом соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации [о санитарно-эпидемиологических требованиях к организации работы школ и других учреждений в условиях коронавируса]», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области школьный звонок прозвенит для 440 тыс. школьников и 85 тыс. студентов колледжей и техникумов. Донские власти предпринимают все меры, чтобы дистанционный формат обучения в условиях коронавируса не стал основным. Об этом заявил ранее донской губернатор Василий Голубев.