Нягань, Югра, 23 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Нягани (ХМАО) от крыли социальную ярмарку для семей, которые испытывают финансовые проблемы для сбора ребёнка в школу. Об этом сообщает ТВ «Югра».

Алексей Колчин, ИА REGNUM Школьная линейка 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

Вещи на ярмарке предлагаются бесплатно. Их принесли жители города и предприниматели.

Уже 30 семей Нягани, большинство из которых многодетные, смогли подобрать на ярмарке необходимые вещи к новому учебному году.