В Югре открыли социальную ярмарку для школьников из малоимущих семей
Нягань, Югра, 23 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Нягани (ХМАО) от крыли социальную ярмарку для семей, которые испытывают финансовые проблемы для сбора ребёнка в школу. Об этом сообщает ТВ «Югра».
Алексей Колчин, ИА REGNUM
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Вещи на ярмарке предлагаются бесплатно. Их принесли жители города и предприниматели.
Уже 30 семей Нягани, большинство из которых многодетные, смогли подобрать на ярмарке необходимые вещи к новому учебному году.