Москва, 23 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Если лимит на легионеров в российском футболе будет полностью отменён, то Россия рискует остаться без сборной. Об этом 23 августа заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Антон Зайцев Вячеслав Колосков

«В ведущих командах по 7−8 легионеров играют. Из кого тогда собирать национальную команду? Если полностью отменить лимит, то это гибель! Останемся без сборной», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что при отмене лимита нужно вводить отбор иностранцев по их качеству и подготовке, как это сделано в чемпионате Англии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава РФС Александр Дюков заявил, что РФС предложил клубам премьер-лиги отказаться от лимита на легионеров.