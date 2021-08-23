Архангельск, 23 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Архангельской области статус резидента Арктической зоны РФ получили еще четыре проекта. Общее число предпринимателей-льготников выросло до 54. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Среди новых резидентов — создатели судостроительного предприятия, цеха по переработке и сушке изделий из древесины и цеха по производству и доставке еды. Кроме того, статус получил проект по ремонту клуба одного из санаториев.

Общий объем инвестиций по четырем проектам составит около 323 млн рублей, будет создано не менее 100 рабочих мест.

«Динамика регистрации новых резидентов АЗРФ в Архангельской области, пожалуй, самая высокая среди других регионов Арктической зоны России, — отметил заместитель председателя правительства Архангельской области — министр экономического развития, промышленности и науки региона Виктор Иконников. — В первом квартале 2021 года у нас было 10 резидентов, теперь ежемесячно появляется около десятка компаний, растет и объем планируемых инвестиций».

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на сегодняшний день резидентами Арктической зоны РФ являются 184 компании с проектами на сумму свыше 267,7 миллиарда рублей, реализация которых рассчитана на создание 8685 рабочих мест.