В Архангельской области число резидентов Арктики выросло до 54
Архангельск, 23 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Архангельской области статус резидента Арктической зоны РФ получили еще четыре проекта. Общее число предпринимателей-льготников выросло до 54. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Среди новых резидентов — создатели судостроительного предприятия, цеха по переработке и сушке изделий из древесины и цеха по производству и доставке еды. Кроме того, статус получил проект по ремонту клуба одного из санаториев.
Общий объем инвестиций по четырем проектам составит около 323 млн рублей, будет создано не менее 100 рабочих мест.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на сегодняшний день резидентами Арктической зоны РФ являются 184 компании с проектами на сумму свыше 267,7 миллиарда рублей, реализация которых рассчитана на создание 8685 рабочих мест.