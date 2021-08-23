Сеул, , 14:47 — REGNUM Комитет по здравоохранению и социальному обеспечению Южной Кореи одобрил 23 августа законопроект, предусматривающий установку камер наблюдения в операционных. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей парламентского комитета.

Камера видеонаблюдения alex alex

Законопроект призван защитить пациентов от халатности врачей, проведение операции неквалифицированными специалистами и сексуальных преступлений над пациентами, которые находятся под наркозом.

В рамках данной поправки учреждения будут вынуждены записывать медицинские процедуры в видеоформат по запросу пациентов или их опекунов и хранить их не менее 30 дней.

Многие врачи выступают против принятия закона, считая, что он подорвёт доверие между пациентами и врачами и может поставить под угрозу жизнь и здоровье оперируемых.

В ближайшее время данный законопроект будет представлен на голосование в Национальном собрании (парламенте) Южной Кореи.

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