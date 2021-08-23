Элиста, 23 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Несмотря на действующие коронавирусные ограничения, в Калмыкии состоялся фестиваль «Кони ветра». Мероприятие, проведённое в режиме онлайн, стало первым шагом к развитию событийного туризма, считает глава республики Бату Хасиков.

Glava.region08.ru Фестиваль «Кони ветра» в Калмыкии

В рамках фестиваля прошли мастер-классы по калмыцкой вышивке, письменности «Тодо бичг», изготовлению тибетских флажков. Гости смогли принять участие в стрельбе из лука и борьбе на лошадях.

«Наше традиционное искусство соединилось с современным, открыв новые возможности для развития креативных индустрий Калмыкии. «Кони ветра» — первые шаги к расширению событийного туризма в регионе», — уверен Хасиков.