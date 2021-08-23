В Ярославской области сотрудники лагеря работали, будучи больны COVID-19
Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Ярославской области 4 сотрудника детского лагеря «Орленок» в течение трех дней контактировали с детьми, будучи заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Переславского городского суда.
Лагерь «Орленок» является муниципальным учреждением Переславского городского округа, детей привозят на двухнедельные смены в местечках Кухмерь и Симак под Переславлем. Как следует из постановления об административном правонарушении, составленном управлением Роспотребнадзора по Ярославской области, коронавирус у работников был выявлен в лаборатории ведомства 14 июля 2021 года. Как установила проверка, к моменту получения положительного теста сотрудники лагеря уже три дня контактировали с детьми.
«14.07.2021 г. в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе из ГБУЗ Ярославской области «Переславская ЦРБ» поступили экстренные извещения о том, что у четверых сотрудников МУ Центр «Орленок» в ходе обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» был выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию. При этом было установлено, что указанные сотрудники до получения результатов лабораторного исследования
Протокол об административном правонарушении был поставлен по части 3 статьи 6.3 «Кодекса об административных правонарушениях». Данный пункт предусматривает «причинение вреда здоровью человека или смерть человека». Однако, суд указал, что «при описании события правонарушения не указано, имели ли место какие — либо последствия, связанные с причинением вреда здоровью человека или смерть человека, и кому конкретно». Поэтому, вернул протокол обратно в Роспотребнадзор. При новом внесении правонарушение рассматривалось по части 2 статьи 6.3. Переславский горсуд 17 августа вынес решение об административном наказании муниципального учреждения.