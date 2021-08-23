Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Ярославской области 4 сотрудника детского лагеря «Орленок» в течение трех дней контактировали с детьми, будучи заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Переславского городского суда.

Rosminzdrav.ru Тест на коронавирус

Лагерь «Орленок» является муниципальным учреждением Переславского городского округа, детей привозят на двухнедельные смены в местечках Кухмерь и Симак под Переславлем. Как следует из постановления об административном правонарушении, составленном управлением Роспотребнадзора по Ярославской области, коронавирус у работников был выявлен в лаборатории ведомства 14 июля 2021 года. Как установила проверка, к моменту получения положительного теста сотрудники лагеря уже три дня контактировали с детьми.

«14.07.2021 г. в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе из ГБУЗ Ярославской области «Переславская ЦРБ» поступили экстренные извещения о том, что у четверых сотрудников МУ Центр «Орленок» в ходе обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» был выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию. При этом было установлено, что указанные сотрудники до получения результатов лабораторного исследования с 11.07.2021 г. до 13.07.2021 г. были допущены к работе в МУ Центр «Орленок» на территории детского лагеря в местечке Симак Переславского района, в результате чего допустили контактирование со 115 детьми и 15 сотрудниками», — говорится в решении Переславского городского суда.

Протокол об административном правонарушении был поставлен по части 3 статьи 6.3 «Кодекса об административных правонарушениях». Данный пункт предусматривает «причинение вреда здоровью человека или смерть человека». Однако, суд указал, что «при описании события правонарушения не указано, имели ли место какие — либо последствия, связанные с причинением вреда здоровью человека или смерть человека, и кому конкретно». Поэтому, вернул протокол обратно в Роспотребнадзор. При новом внесении правонарушение рассматривалось по части 2 статьи 6.3. Переславский горсуд 17 августа вынес решение об административном наказании муниципального учреждения.