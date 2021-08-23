Коломна, Московская область, 23 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту жесткой посадки частного самолёта-амфибии в Московской области начали следователи. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Москва-река. Работа Александра Воротынцева, Жуковский

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковной Коломне организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, 23 августа легкомоторный самолет-амфибия перевернулся после посадки на Москву-реку в районе села Черкизово около Коломны.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время следователи осматривают место произошедшего для установления обстоятельств и причин случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около села Черкизово, расположенного недалеко от Коломны в Московской области, упал в Москва-реку небольшой частный самолет-амфибия.