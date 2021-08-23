Энгельсский район, Саратовская область, 23 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Жительница Саратовской области признана виновной в мошенничестве, присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Metallovedeniye.ru Деньги

В обязанности женщины входило начисление зарплаты сотрудникам семи бюджетных учреждений, подведомственных администрации Энгельсского муниципального района. Обвиняемая в течение нескольких лет предоставляла фиктивные документы, заведомо завышая сведения об общей сумме начисленной зарплаты сотрудникам. Разницу между необоснованно выделенной завышенной суммой и средствами, подлежащими к выплате в установленном порядке, женщина тратила по своему усмотрению. Подозреваемая перечисляла средства на банковские счета, открытые на свое имя, а также на имя других сотрудников и лиц, не работающих в данных учреждениях. С июля 2014 года по ноябрь 2018 года женщина, используя свое служебное положение, путем мошенничества и растраты похитила бюджетные средства на сумму более 19 млн рублей.

Незаконная деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

По решению Энгельсского районного суда фигурантка дела осуждена на 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области замминистра сельского хозяйства подозревают в похищении бюджетных средств.

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