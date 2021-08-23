Калуга, 23 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. На территории Калужской области за счёт всех источников финансирования в январе-июле 2021 года построено 4 398 квартир общей площадью 403,6 тыс. кв. метров, что составило 123% к январю-июлю 2020 года, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Населением области за счёт собственных и заёмных средств построено 2 303 жилых дома общей площадью 285,3 тыс. кв. метров (70,7% всего введенного жилья по области, в январе-июле 2020 года — 72,2%). Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены за счет собственных средств организаций и средств индивидуальных застройщиков.

Ввод жилых домов в январе-июле 2021 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах области, кроме Ульяновского муниципального района Калужской области.