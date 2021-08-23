Оренбург, 23 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Оренбургский области за сутки выявили 349 заражений. Суточный показатель держится на одном и том же уровне второй день подряд, сообщает 23 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным управления Роспотребнадзора по региону, интенсивный показатель заболеваемости составил 17,81 на 100 тыс. населения. За сутки темп прироста заболеваемости — 0,55%, коэффициент распространения инфекции — 0,99%.

Общее число выявленных с конца марта 2020 года заражений в Оренбуржье составило 64 382. Оправились от болезни 52 885 оренбуржцев. На сегодняшний день COVID-центрах находятся 1964 пациента, из них 513 человек — в тяжелом состоянии.

От коронавирусной инфекции в области скончались 1459 человек. За последние сутки зафиксировано девять смертей.