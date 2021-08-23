Москва, 23 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Компания Geely представила на российском авторынке новую версию кроссовера Atlas Pro под названием Luxury. Об этом сообщается на сайте компании.

Geely Geely Atlas Pro

В отличие от комплектаций Flagship и Flagship+ новая версия кроссовера лишилась некоторых опций. Однако при этом данная версия стала доступнее на 100 тыс. рублей. Так, стоит Geely Atlas Pro в версии Luxury от 2 019 990 рублей.

Модель представлена в шести разных оттенках. В список оснащения новой версии входят: 18-дюймовые диски с шинами 225/60 R18, светодиодная оптика (без «умной» системы управления дальним светом), датчики дождя и света, электрорегулировка водительского кресла, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, а также подогрев сидений, руля и форсунок омывателя.

Кроме того, Atlas Pro в версии Luxury оснащается шестью подушками безопасности. Однако в отличие от двух других версий данная комплектация не получила активные системы безопасности. Модель только оснащается системами помощи при экстренном торможении и ассистентами при старте на подъеме и движении под уклон.

Напомним, компания Geely выпустит новую модификацию, созданную на основе модели Atlas Pro.

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