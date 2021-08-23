Уфа, 23 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Молитва помогает главе Башкирии Радию Хабирову справится с волнением. Об этом он сообщил на встрече с участниками финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills из Башкирии.

Kremlin.ru Телемост с участниками движения WorldSkills

Один из конкурсантов спросил главу региона, как он справляется с волнением.

«Дайте пожалуйста совет, как справиться с волнением перед соревнованиями. Поделитесь своим опытом», — попросил конкурсант.

Хабиров рассказал, что волнение у него возникло, когда в Башкирию приезжал президент РФ Владимир Путин.

«Я чувствую, что начинаю волноваться, так, что руки начинают трястись, потому, что едет глава нашего государства. Я уже на тот момент придумал. И это личное дело каждого. Мне помогает молитва. Три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил и успокаиваешься. Каждый из вас должен найти свое решение. Я поделился своим, и это очень сильно помогает», — сообщил глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что студенты из Башкирии примут участие в нацфинале WorldSkills в Уфе.