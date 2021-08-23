Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Первая в Ростовской области инфекционная больница может принять первых пациентов осенью 2021 года. Однако для этого потребуется не только ввести объект в эксплуатацию, но и дождаться лицензии. Об этом сообщил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

«Всё, что необходимо для функционирования такого крупного объекта, как специализированная больница, уже закуплено и находится внутри больницы и на складах. Идёт монтаж большого оборудования. Кислородные концентраторы, баллоны уже смонтированы, произведены технические запуски. Собраны хирургические столы, кушетки, реанимационное оборудование. Идёт монтаж слаботочных систем, ведется подключение пожарной сигнализации», — уточнил глава ведомства.

По словам Кобзева, больница практически обеспечена и персоналом.

Сдать объект в эксплуатацию предполагается в конце августа — начале сентября. Затем предстоит получение лицензии, которое может занять минимум 15 рабочих дней.

ИА REGNUM сообщало, что, больницу в Ростовской области начали строить в конце мая 2020 года — после начала пандемии. Согласно документам, дата окончания реализации проекта — текущий (2021) год.