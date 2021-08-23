Кострома, 23 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Костромской области планируют повысить стоимость патента на работу для мигрантов. Об этом со ссылкой на проект закона, внесённого в Костромскую областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В 2021 году иностранные граждане, желающие трудиться в регионе на легальных началах, платили за оформление документа 3735 рублей. В 2022 году стоимость патента предлагается повысить до 4042 рублей.

Размер надбавки, определяющей стоимость патента, ежегодно устанавливает каждый регион России. Сумма рассчитывается исходя из средней зарплаты в отраслях, где чаще всего трудятся иностранцы и сопоставима с размером НДФЛ для российских граждан.

В Костромской области мигранты чаще всего работают водителями, продавцами, трудятся на стройках и обрабатывающих производствах, в общепите и торговле. По данным МВД за первые 7 месяцев 2021 года в регионе отмечено повышение доли иностранных рабочих. За январь-август в Костромской области выдали 1737 патентов, что на 12% больше, чем в 2020 году. Отметим, что рассмотрением законопроекта в настоящее время занимается думский комитет по здравоохранению, социальной политике и занятости населения.