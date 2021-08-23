Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Специальные учения по обеспечению войск проведут специалисты материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) в морских портах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили 23 августа в пресс-службе ЗВО.

Порт Усть-Луга Port-ustluga.ru

Отмечается, что в портах Выборг и Усть-Луга, в частности, пройдет отработка погрузки вооружения и военной техники на судно гражданского судовладельца с использованием мобильного крана на пневмоходу и портального рельсового крана.

Также в ходе учений будет отработана загрузка воинского эшелона своим ходом на паромы, эвакуация условно раненых военнослужащих, загрузка более двух тысяч тонн дизельного топлива из железнодорожных цистерн в танкер.

«Всего на специальное учение специалистов материально-технического обеспечения привлечено более тысячи военнослужащих ЗВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники», — отметили в пресс-службе.