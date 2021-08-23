Тюмень, 4 ноября, 2015, 05:32 — ИА Регнум. В Тюменской области проведут проверку по факту проведения в местных школах уроков «секс-просвещения» среди четвероклассников, на которые обратил внимание местный родительский комитет. Об этом сообщил уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Павел Астахов в своём микроблоге в Twitter.

r-v-s.su Секс-просвет. в школе. Плакат РВС. Фрагмент

«Руководство Тюменской области примет меры и разберётся со странными «уроками» секс-просвета, проведёнными в некоторых школах области», — написал омбудсмен.

Ранее, как отмечается, Астахов направил обращение по информации родительского комитета тюменскому губернатору.

«В разговоре с руководством Тюменской области уполномоченный указал о недопустимости такой «самодеятельности» в отношении детей в школе», — сообщается в микроблоге Астахова.

На сайте Тюменского родительского комитета указывается, что среди четвероклассников в рамках предмета «Окружающий мир» был проведён мастер-класс под названием «Путешествие сперматозоида» с подробным знакомством детей с устройством детородных органов человека. В занятии принимали участие методисты городского департамента образования.

Учащиеся получили задания подготовить доклад на тему размножения слонов, а также нарисовать мужчину и женщину нагишом.