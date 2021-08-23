Ульяновск, 23 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом держится примерно на одном уровне, при этом ежедневно выздоравливают многие пациенты. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 23 августа, всего в пандемию в Ульяновской области COVID-19 переболели 65 583 человека, в том числе за последние сутки вылечились 182 пациента. Доля выздоровевших в настоящее время превышает 91%.

Всего в регионе лабораторно выявлено 72 033 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтверждено 290 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжает работать поезд здоровья «От рождения до успешного старения». Его следующая остановка — Павловский район, где бригада врачей побывает 24 августа.