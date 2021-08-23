Токио, 23 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. На международной игровой выставке Gamescom 2021 могут анонсировать ремейк Resident Evil 4. Об этом сообщил портал PCGamesN.

Resident Evil 4

https://twitter.com/RE_Games/status/1429394468613074944

В официальном Twitter-аккаунте франшизы Resident Evil появился пост, намекающий на скорый анонс ремейка четвёртой части. Слухи о его выпуске ходили и ранее — по предварительной информации, игра должна выйти в 2022 году.

Напомним, что игровая выставка Gamescom 2021 пройдёт с 25 по 27 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось перенести её в онлайн-формат.