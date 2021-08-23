Симферополь, 23 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Газопровод поврежден неизвестными в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя 23 августа. Полиция возбудила уголовное дело, сообщил «Крыминформ».

Газопровод

»В отделе МВД России по Симферопольскому району поступила информация о повреждении газопровода в Перевальном. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы возможно произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц», — уточнили в МВД по Республике Крым.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», проводятся следственные мероприятия, ведется розыск подозреваемых в причастности к преступлению.