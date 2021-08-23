Любляна, , 14:37 — REGNUM России следует вступить в искренний диалог с Украиной и Европейским союзом, чтобы урегулировать все проблемы в отношениях. Об этом президент Словении Борут Пахор заявил 23 августа на форуме так называемой Крымской платформы, который проходит в Киеве в формате онлайн.

Борут Пахор Richter Frank-Jurgen

Пахор выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а затем призвал Киев и Москву к диалогу. Он отметил, что у Словении налажены хорошие отношения и с Россией, и с Украиной.

«Между тем я приехал сюда также чтобы призвать к искреннему диалогу между Россией и Украиной и Россией и ЕС», — заявил словенский президент.

Он пожелал России и Украине урегулировать все разногласия и добавил, что Словения готова поддерживать это стремление.

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