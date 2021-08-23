Челябинск, 23 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Челябинской области продлили ограничение на дорогах для большегрузов. Об этом сообщает региональный миндортранс.

Дорога

Причиной стала аномальная жара. С 10:00 до 18:00 по местному времени по 25 августа тяжеловесному транспорту запрещено перемещаться по региональным и межмуниципальным дорогам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ограничение ввели в конце недели. Это сделали для сохранения асфальтового покрытия дорожного полотна.