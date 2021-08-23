Киев, , 14:32 — REGNUM С критикой в адрес украинских властей за ограничения прав проживающих на Украине венгров выступил 23 августа президент Венгрии Янош Адер во время своего выступления на саммите «Крымская платформа».

Янош Адер Beto Barata

«Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям», — сказал он.

При этом Адер не стал уточнять, какие именно нации он имеет ввиду и призвал власти Украины обеспечить безопасность венгров в стране.

«Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан, и что венгры смогут чувствовать себя на Украине, как дома», — отметил президент Венгрии.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились после принятия осенью 2017 года украинской Верховной радой нового закона об образовании, согласно которому языком образовательного процесса в учебных заведениях страны может быть только украинский язык.