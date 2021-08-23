Ереван, 23 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В деле об убийстве троих военнослужащих в Армении появился новый фигурант. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Сообщается, что задержан командир боевого поста, на котором были убиты военнослужащие. Его подозревают в подстрекательстве к убийству и в насильственных сексуальных действиях в отношении сослуживца.

Также в пресс-службе сообщили, что задержанному ранее военнослужащему, подозреваемому в убийстве сослуживцев, предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса, предусматривающей убийство двух или более лиц. Суд в качестве меры пресечения назначил арест.

Напомним, трое военнослужащих в одной из воинских частей Армении были убиты в ночь на 19 августа. На телах у них были огнестрельные ранения. Все они в момент смерти находились на боевом посту.