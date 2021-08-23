Грозный, 23 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Чечне для обеспечения местами в детских образовательных учреждениях необходимо построить еще 11 детских садов. Общее число детей, которым предоставят в них места, составит 1400 человек. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Adm44.ru Детский сад

«В рамках нацпроекта «Демография» в перспективе планируется открыть еще 11 детских садов на 1400 детей. Это позволит полностью решить проблему очередности для детей до трех лет в соответствии с указом президента России Владимира Путина», — написал руководитель региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня, 23 августа, в Чечне состоялось торжественное открытие детского сада в городе Грозном. Всего в республике было построено за прошедшие годы 479 детских садов, в которых воспитываются более 84 тыс. детей, сообщил Кадыров.

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