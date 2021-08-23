Калуга, 23 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Калужской области завершен первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021». Основная её цель — выявление и ликвидация незаконных посевов растений, содержащих наркотические вещества, очагов дикого их произрастания, а также перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения. Об этом 23 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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В ходе проведенных поисковых мероприятий сотрудниками органов внутренних дел ликвидировано три посева, в количестве 159 незаконно культивированных наркосодержащих растений конопли. Обнаружено и уничтожено семь очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений конопли. Выявлено 63 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в отношении 55 лиц возбуждены уголовные дела за незаконное производство наркотиков. Всего изъято из незаконного оборота 4764 граммов наркотических средств.

Выявлен 151 факт нанесения на дома, здания, сооружения и иные объекты, надписей, содержащих признаки скрытой рекламы и пропаганды наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудниками полиции проведён комплекс профилактических мероприятий антинаркотической направленности более чем в 20 образовательных учреждениях на территории области.