Пермь, 23 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 478 новых заражений коронавирусом, что на один больше, чем днем ранее, сообщает 23 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии общее число выявленных носителей коронавируса достигло 83 974. Выздоровели 73 732 пермяка. На сегодняшний день в больницах лечение получают 3517 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 187 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Свободным остается 16,3% коечного фонда.

Жертвами заболевания стали 3879 пермяков. За последние сутки подтверждено 29 летальных исходом. Такой суточный показатель смертности от COVID-19 фиксируется шестой день подряд.