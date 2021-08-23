Ульяновск, 23 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжаются дорожные работы, в настоящее время выполнено более 70% от годового плана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам аппаратного совещания под председательством руководителя Ульяновской области Алексея Русских.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Сегодня, 23 августа, в регионе стартовала неделя реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Она продлится до 29 августа, а Ключевым событием станет открытие второго пускового комплекса моста «Президентский» в Ульяновске 25 августа.

Исполняющий обязанности министра транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев доложил, что дорожно-строительные работы завершены на девяти объектах из 62-х, план выполнен на 72%. В том числе в Ульяновске обновление проводится на 19 объектах из 22, на областных дорогах ремонт продолжается на 31 объекте из 40. В министерстве подчёркивают, что работы идут «в соответствии с графиком».

В рамках тематической недели также подведут промежуточные итоги реализации нацпроекта в 2021 году, обсудят планы по развитию дорожной инфраструктуры и обеспечение мер безопасности дорожного движения.

Кроме того, региональное министерство транспорта совместно с ГИБДД Ульяновской области планирует акции «Автокресла — детям», «Спешься перед пешеходным переходом», «Юный пешеход».