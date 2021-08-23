Джакарта, 23 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Бывший министр социальных дел Индонезии Джулиари Батубара был приговорен к 12 годам тюремного заключения по делу о коррупции, сообщает Kompas.

torange.biz Коррупция

Судейская коллегия также приговорила политика к выплате штрафа в размере 500 млн индонезийских рупий ($34 тыс.). Коллегия судей также решила лишить Джулиари Батубара политических прав.

Джулиари Батубара оказался замешен в коррупции при закупке пакетов социальной помощи для борьбы с COVID-19 в регионе Джабодетабек (Джакарта-Богор-Депок-Тангеран-Бекаси) в 2020 году на сумму 32,48 млрд индонезийских рупий ($2,2 млн).

Политик в период с мая по ноябрь 2020 года получил 14,7 млрд индонезийских рупий ($198 млн).