Белград, , 14:47 — REGNUM Уменьшение количества военных в рамках KFOR в Косово и Метохии или полное прекращение деятельности этой международной миссии могло бы поставить под угрозу мир и безопасность сербов в южном крае. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович 23 августа.

KFOR. Косово Georgia National Guard

По словам правительственного чиновника, это сравнимо с возможностью «зажечь спичку рядом с пороховой бочкой».

«Я не хочу верить в то, что такая возможность серьезно обсуждается», — сказал Петкович изданию Vecernje novosti.

Петкович добавил, что президента Сербии Александра Вучича неоднократно заверяли в том, что вывод международных сил KFOR с территории Косово и Метохии не планируется.

Напомним, что ранее начальник генштаба армии Словении, генерал-майор Роберт Главаш заявил о том, что Словения постепенно будет уменьшать количество военных в составе миссии KFOR.