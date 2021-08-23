Сочи, Краснодарский край, 23 августа, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Исполнитель Артём Качер и его девушка Саша Эванс обручились. Об этом музыкант сообщил в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Артём Качер

https://www.instagram.com/p/CS4oWsPIBaU/

Качер опубликовал фотографию с Эванс, на которой она демонстрирует обручальное кольцо. «Достойнее и лучше тебя не существует», — обратился музыкант к своей возлюбленной.

ИА REGNUM напоминает, что Артём Качер (настоящее имя — Артём Качарян) принимал участие в музыкальных проектах «Фактор А» и «Голос». Вместе с дуэтом Artik & Asti он записал хит «Грустный дэнс».