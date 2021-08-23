Махачкала, 23 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Дагестане до конца 2021 года будут сданы в эксплуатацию 16 школ и 57 детских садов и яслей. В настоящее время в 28 школах республики занятия ведутся в три смены, нуждаются в ремонте 200 образовательных учреждений, которые располагаются в аварийных или ветхих зданиях. Об этом в ходе обращения к педагогическому сообществу Дагестана обратился врио главы субъекта РФ Сергей Меликов.

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«В планах до конца 2023 года — строительство более 160 образовательных учреждений. Конечно, все они должны заполняться хорошими специалистами», — заявил Меликов.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема с трехсменным обучение в первую очередь стоит в Махачкале, где из 71 школы девять работают в трехсменном режиме. Для ликвидации «трехсменки» необходимо построить пять школ и пристроек к существующим зданиям.

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