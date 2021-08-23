Уфа, 23 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Приговор по делу о взятке сотруднику ГИБДД вынесен в Башкирии. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Остановить коррупцию!

В суде было установлено, что зимой 2017 года обвиняемый 33-летний житель Уфы передал 23 тысячи рублей госинспектору безопасности дорожного движения экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по региону. За это он рассчитывал получить помощь в получении водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами.

Отмечается, что денежные средства были переведены на банковский счет посредника, который часть взятки оставил себе, а часть этой суммы отдал полицейскому.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам дачи взятки. Свою вину фигурант уголовного дела признал.

В результате суд приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. В настоящий момент сотрудники прокуратуры обжалуют данный приговор с связи с его мягкостью.

Помимо этого, в отношении посредника и сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле у надзорного ведомства.