Нижний Тагил, Свердловская область, 23 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Бывший глава «Уралвагонзавода» Николай Малых скончался после длительной болезни. Информацию об этом подтвердили журналистам в пресс-службе предприятия.

(сс) Uvznews Бывший глава «Уралвагонзавода» Николай Малых

Малых было 73 года в Кировской области, а спустя пять лет его родители переехали в Нижний Тагил. Трудовой путь на УВЗ он начал в 1966 году в качестве слесаря-инструментальщика, а возглавлял предприятие в 1997—2009 годах.

Малых также избирался депутатом регионального Заксобрания, был Почётным гражданином региона.