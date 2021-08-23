Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Полиция Петербурга ведёт поиск водителя автомобиля Volkswagen, который по неизвестной причине не справился с управлением и совершил наезд на ограждение трамвайной остановки, из-за чего пострадали две женщины, а затем сбежал с места ДТП.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд на остановку произошел 23 августа около 8:30 у дома 39 по улице Бухарестской во Фрунзенском районе города.

«Две женщины, 51 и 53 лет, ожидавшие трамвай, получили травмы и были госпитализированы в медучреждение. После аварии виновник аварии с места происшествия скрылся. Приняты меры к его розыску и задержанию», — говорится в сообщении Главка МВД.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», от сильного удара иномарка снесла несколько метров металлической ограды, ее осколки разбросало по остановке, у автомобиля вырвало переднее колесо. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.

Напомним, 22 августа в Петербурге после столкновения на перекрестке двух автомобилей одну машину вынесло на пешеходный переход, где были сбиты три человека, в том числе ребенок. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом ссостоянии.