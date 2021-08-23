Вашингтон, 23 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Директор студии 1047 games Ян Проулкс (Ian Proulx) хочет, чтобы в его игре появилась система сюжетных сезонов — наподобие той, что сейчас есть в Fortnite. Об этом 23 августа сообщает издание PCGamesN.

Скриншот с YouTube Splitgate

«Мне кажется, это очень круто иметь такую историю — даже в многопользовательской игре. Каждые три месяца у вас запускается новый сезон с новыми персонажами и новым боевым пропуском. Думаю, это было бы очень круто», — рассказывает разработчик. Тем не менее, по словам Проулкса, студия пока не готова к введению подобной системы в Splitgate.

Напомним, что Splitgate — это набирающий популярность многопользовательский шутер. Главной особенностью проекта является возможность использовать порталы для быстрого перемещения по карте.