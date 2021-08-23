Красносулинский район, Ростовская область, 23 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Ростовской области зафиксирован очередной массовый мор рыбы. На этот раз инцидент произошёл в Красносулинском районе, сообщили ИА REGNUM в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

Волкова Елена Рыба

Гибель рыбы случилась в балке Осиновой — притоке реки Кундрючья. Здесь осуществляется сброс сточных вод с очистных сооружений канализации, эксплуатируемых Гуково-Зверевским филиалом регионального управления развития систем водоснабжения. Материалы проверки направлены в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства и межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области это не первый случай массовой гибели рыбы в летний период. Ранее замор рыбы случился в Аксайском районе и Цимлянском водохранилище, а также при расчистке реки Темерник.