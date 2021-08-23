Москва, 23 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Разовые выплаты из бюджетных средств военным и пенсионерам, которые ранее предложил президент России Владимир Путин, тщательно просчитывались не приведут к росту налогов в стране. Об этом 23 августа рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля напомнил, что глава Российского государства накануне рассказал о новых выплатах во время выступления на встрече с представителями партии «Единая Россия».

«Я хочу подчеркнуть, что идея принадлежит «Единой России». Конечно, были проработки и со стороны президента. В основном «Единая Россия» работала с правительством», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает о ситуации вокруг театра им. Ермоловой, однако не планирует в нее вмешиваться.