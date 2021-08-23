Токио, 23 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. На церемонии открытия Параолимпийских игр в Токио будет пронесён флаг Афганистана в знак солидарности со спортсменами этой страны. Об этом 23 августа заявил глава Международного параолимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс на пресс-конференции.

Pixabay.com Флаг Афганистана

«Флаг Афганистана будет задействован на церемонии открытия Параолимпиады», — сказал Парсонс.

Он добавил, что его будет нести представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Параолимпийских играх в Токио должны были участвовать два спортсмена из Афганистана. Однако 15 августа власть в стране захватили боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого Парсонс заявил, что нет безопасного способа доставить афганских параолимпийцев в столицу Японии.