Москва, 23 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. То, как в РФ будет расти уровень «теневой» занятости, зависит от темпов улучшения бизнес-климата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил проректор Российской экономической школы Максим Буев.

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«Если говорить о работниках в активном возрасте, то многое будет зависеть от улучшения бизнес-климата в стране (упрощения процедур ведения бизнеса, улучшения правовой системы и т.п.), появления перспектив развития, а не продолжения застоя, а также способности государства использовать технологии, контролирующие сбор и учет налогов различных видов, — сказал Буев. — Бизнес-жизнь в «тени» обычно недолгая. Если у предпринимателей естественным образом появятся перспективы игры в долгую, то они будут это делать открыто, не уводя бизнес в «тень».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Буев рассказал, какие факторы вынуждают бизнесменов уводить свое дело в «тень».