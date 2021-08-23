Москва, 23 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. То, что многие жители РФ уходят трудиться в сферу «теневой» занятости, связано с их недоверием к государству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил проректор Российской экономической школы Максим Буев, рассуждая о факторах, работающих на расширение «теневой» занятости.

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«Во всем мире для предпринимателей основным бременем являются расходы, связанные с оплатой трудовых ресурсов. Это не только сама зарплата работников, но и налоги, и социальные взносы, которые предприниматели платят на ФОТ, — сказал Буев. — Чем выше эти взносы, тем выше вероятность, что часть активности предприниматели уведут в «тень». То же самое можно сказать и в целом про бремя ведения бизнеса в регулярной экономике. Чем больше вероятность «налететь» на необходимость дать взятку, сделать откат, «поделиться» потоком платежей, выручкой с представителями того или иного госоргана, пытающегося контролировать бизнес-сообщество, мониторить или проверять (полиция ли, налоговая ли, другие силовики), тем больше шансов, что «теневое» ведение бизнеса будет привлекательным вариантом».

Кроме того, он отметил, что уход в «тень» связан с общим недоверием государству.

«Если ты не веришь, что собранные налоги не расхищаются из казны и идут на благие дела, то зачем их платить?» — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Буев объяснил, кто в РФ чаще всего уходит трудиться в «тень».