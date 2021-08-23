Москва, 23 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Неонацизм на Украине выдают за обязательный патриотизм, национально-освободительное движение и восстановление духовно-культурной идентичности страны и её народа, написал в своей статье украинский журналист Владимир Сачко, опубликованной на портале ИА «Антифишист».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

"Но этот национализм в крайней и агрессивной форме нацизма или неонацизма вместо любви к своему, национальному, превращается в ненависть к чужому, инородному и иностранному. И в вечный поиск «врагов», которые «мешают».

На Украине уже никого не удивляют, например, появление на центральном телевидении в качестве топового пропагандиста девятилетнего мальчика с характерным чубом на голове, который сам себя называет «козаком», а русских — «лайном» (экскрементами) и по этому признаку призывает не слушать российские шлягеры. И это не единичный случай.

Надо отдать должное: стараниями Запада, его целенаправленными, системными и напористыми действиями искажение истории в умах граждан Украины — уже обычное явление. Ибо Запад прекрасно уяснил древний, приписываемый Китаю принцип «хочешь победить врага — воспитай его детей».

Процесс духовно-культурного и политико-идеологического переформатирования шёл параллельно. С одной стороны, западные эмиссары делали всё, чтобы среди взрослых и особенно молодёжи представить переписывание истории и кода исторической памяти как процессы сначала декоммунизации и десоветизации («борьбы с совком»), потом национально-освободительного движения, деколонизации и освобождения от колониального российского воздействия и влияния.

Сегодня всё заканчивается зоологической русофобией в самой острой и жестокой форме. Причём в странах Прибалтики, а теперь вот и на Украине гитлеровские коллаборанты и компрадоры, сотрудничавшие с вермахтом, СС и гестапо в качестве расстрельных взводов и картелей, уже объявлены участниками борьбы за национальное освобождение и национальными героями. В их честь проводят шествия и манифестации, парады и всевозможные конференции.

С другой стороны, все эти новые идеи, отрицающие общую историю и совместное прошлое, начали закладывать с детства в школьное образование с самого малолетства, с начальной школы. А потом системно и последовательно насаждать и утверждать на всех стадиях школьного образования и внешкольного воспитания.

Для полного успеха нужно было добиться двух тенденций. Во-первых, максимального ухода государства из процесса образования и воспитания. Нет, деньги из госбюджета на школы и учителей выделять, но вот содержанием учебников не заниматься. Потому что государство-де не должно иметь государственной идеологии, а школьный процесс обязан быть максимально деполитизированным.

Смысловым наполнением образования и воспитания занялись так называемые общественники, а по сути, западные эмиссары от идеологии, соросята-грантоеды, максимально скрупулёзно выполняющие задачи по переформатированию мозгов подрастающих поколений.

Во-вторых, обеление и глорификация бывших коллаборационистов и компрадоров, гитлеровских прислужников и современных антисоветчиков, переписывание истории в нужном направлении, искажение памяти и символов прошлого стало содержанием образовательного и воспитательного процесса. И, например, на Украине после госпереворота 2014 года он был отдан в руки не только соросят-грантоедов, но и различных карательных парамилитаристких структур и организаций.

Именно им позволено сегодня на Украине организовывать лагеря отдыха для малолеток и перековывать их в новом — «патриотическом» — духе. Детские лагеря на Украине под контролем «С14», «Азова» «ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других неонацистских и неофашистских формирований — это только самые яркие примеры того, как проходит воспитательно-патриотический процесс в стране», — написал Владимир Сачко.

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