Ульяновск, 23 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. У Ульяновской области есть потенциал для активного промышленного роста. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, который побывал в регионе с рабочим визитом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Высокий гость в рамках визита провёл встречу с главой региона Алексеем Русских и ознакомился с выставкой «Сделано в Ульяновской области». Подводя итоги визита, министр отметил, что у экономики региона есть все основания для активного роста, в том числе инвестиционного.

Денис Мантуров констатировал, что в регионе на обрабатывающую промышленность приходится 25% в структуре ВРП, выделив отраслей деревопереработку, автопром, автокомпоненты, композитные производства, ветроэнергетику.

«В первом полугодии обрабатывающая промышленность региона продемонстрировала рост на 22%. Рассчитываем, что положительная динамика будет сохраняться и в дальнейшем», — сказал министр.

Региональные власти отмечают, что итогам осмотра выставки «Сделано в Ульяновской области» Денис Мантуров выразил готовность оказать содействие промышленной группе Ф7 по производству дезинфицирующие станции, что наиболее актуально в период пандемии коронавируса.

«Договорились о том, что Минпромторг РФ посодействует скорейшему рассмотрению заявок «МПГ Ф7» на получение регистрационных документов в Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре, а также окажет содействие в получении предприятием преференций при госзаказе», — сказал Алексей Русских, подчеркнув, что это позволит реализовывать продукцию на российском и зарубежном рынках.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских и министр промышленности России Денис Мантуров

Также врио губернатора проинформировал о договорённости в части активизации использования программ федерального и областного фондов развития промышленности для расширения возможностей предприятий региона. Заявка от Ульяновской области будет подготовлена, сам конкурс на получение субсидий на промышленную инфраструктуру состоится в конце года. В случае одобрения будет дополнительно докапитализирован региональный фонд.