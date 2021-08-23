Пекин, 23 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Сети представлены фотографии салона нового большого пикапа под названием Cannon от концерна Great Wall. Фотографии размещены на портале Autohome.

Autohome Салон пикапа GWM Cannon

Отмечается, что серийные модели Cannon будут отличаться от концепта. Так, внутри серийного пикапа разместился один экран, который совмещает в себе функции приборной панели и системы мультимедиа.

При этом у концепта были установлены отдельные дисплеи для «приборки» и мультимедиа. Кроме того, ряд кнопок у серийной модели размещен под дефлекторами. А у концепта кнопки находились над дефлекторами.

Длина модели составляет 5465 мм, ширина — 1992 мм, а высота — 1960 мм. При этом размер колесной базы равен 3350 мм.

Ранее Great Wall Motor представил фотографии нового среднеразмерного внедорожника Tank 600, который будет представлен в августе 2021 года.

Читайте также: Названа дата появления нового электрического BYD Dolphin