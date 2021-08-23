Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Средняя номинальная начисленная заработная плата в Петербурге за первые пять месяцев 2021 года составила 72,8 тысяч рублей. Об этом в ходе «нулевых слушаний» городского бюджета 2022 года заявил в Заксобрании Петербурга глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга Валерий Москаленко.

ИА REGNUM Зарплата

По его словам, средняя зарплата в Петербурге почти на 20 тысяч рублей превышает средний показатель по России, отмечает телеканал «78». Уровень зарегистрированной безработицы в Петербурге составляет в 2,2%.

Ранее Петростат сообщил, что средняя номинальная заработная плата, начисленная за май 2021 года, составила в Петербурге 73 944 рубля. Самые высокие зарплаты получают сотрудники организаций, связанных с добычей полезных ископаемых (в среднем 197,7 тыс. рублей в мае 2021 года), самые низкие — работники почты и курьеры (39,3 тыс. рублей).

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