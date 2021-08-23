Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил на торжественной церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Верховный главнокомандующий высоко оценил значимость самого форума, его большой популярности среди представителей иностранных вооруженных сил, а также успехи оборонно-промышленного комплекса России. «Нам есть что предложить союзникам и партнерам», — отметил Владимир Путин. Он также поблагодарил руководство министерства обороны РФ и всех организаторов форума. В конце своего выступления президент России объявил военно технический форум и международные армейские игры открытыми.

Напомним, форум «Армия-2021» начал работу накануне, 22 августа в конгрессно — выставочном центре «Патриот», на форуме представят более 20 тысяч образцов вооружений и военной техники, участие в форуме примут представители 97 иностранных государств.