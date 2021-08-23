Москва, 23 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В России гораздо больше тех, кто совмещает легальную занятость с трудом в «теневом» секторе, нежели тех, кто трудится только в «тени». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил проректор Российской экономической школы Максим Буев.

Цитата из к/ф «Погружение». Реж. Вим Вендерс. 2017. США — Франция — Испания За работой

«С одной стороны, предпринимателей заставляет сдвигать часть экономической деятельности в «тень» бремя официальных и неофициальных налогов (например, взяток и поборов), связанных с функционированием в регулярной экономике. С другой стороны, часть работников вынужденно ищут работу в «теневой» экономике, поскольку их (низкие) квалификации оказываются невостребованными в «белом» секторе, — сказал Буев. — Также нельзя говорить, что 30 млн жителей РФ «предпочитают» трудиться в «теневой» экономике. Многие имеют основную работу в регулярном секторе, но подрабатывают в «тени». Тех, кто работает только в «теневой» экономике, гораздо меньше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что массового расширения «теневой» занятости в РФ в ближайшее время не будет.